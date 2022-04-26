Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak, bayram tatili uzatılacak mı? Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı açıklama yapacak!

Bilim Kurulu uzun bir aranın sonunda bugün toplandı. Koronavirüste son sürecin ve gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda toplu taşıma ve okullarda devam eden maske zorunluluğu ele alınacak. Toplantıda alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağı belirtildi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Bayram tatili uzatılacak mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15.00’te Bilim Kurulu üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıklama yapacak.

BAKAN KOCA'DAN SON TOPLANTI PAYLAŞIMI

Pandemiyle mücadelede bugüne kadar önemli kararların görüşüldüğü toplantının son kez gerçekleşeceğine dikkat çeken Bakan Koca paylaşımda, "Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı" ifadelerini kullandı.

BAYRAM TATİLİ UZATILACAK MI?

Ramazan Bayramına az bir süre kala tatil süresinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı da hala merak konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamayla bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin tartışmalara son noktayı koyması bekleniyor.