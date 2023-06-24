Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in liderinin silahlı ayaklanma başlatması konusu ele alındı.

ERDOĞAN'DAN PUTİN'E DESTEK

Kremlin, Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Putin'i aradığını duyurdu. Putin, Erdoğan'ın kendisine Wagner başkaldırısına karşı tam destek verdiğini söyledi. Açıklamada, “Putin, silahlı isyan girişimiyle bağlantılı olarak ülkedeki durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonda bilgi verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan), Rus liderliğinin adımlarına tam desteğini ifade etti” denildi.

Putin ayrıca, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin öneminin altını çizdi." ifadeleri yer aldı.

RUSYA SON DÖNEMLERİN EN BÜYÜK KRİZİ İLE KARŞI KARŞIYA

Rusya geçtiğimiz sene başlayan Ukrayna savaşından sonrason dönemlerin en büyük krizi ile karşı karşıya. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında cephede aktif rol alan paralı askerler grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunun Wagner kamplarına saldırı düzenlediğini belirterek isyan başlattı.