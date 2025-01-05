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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de komşusu olan Kıbrıs gazisinin cenaze namazına katıldı

cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde komşusu olan Kıbrıs gazisi Muhammet Karslı’nın (88) cenaze törenine katıldı.

05.01.2025 - 13:55 | | Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de komşusu olan Kıbrıs gazisinin cenaze namazına katıldı

AK Parti'nin Samsun ve Ordu il kongrelerinin ardından memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren komşusu Kıbrıs gazisi Muhammet Karslı’nın cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karslı ailesine taziye dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rizede komşusu olan Kıbrıs gazisinin cenaze namazına katıldı

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rizede komşusu olan Kıbrıs gazisinin cenaze namazına katıldı

Karslı’nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Güneysu Merkez Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Merkez Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreni sonrası AK Parti 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere Rize Yenişehir Salonu’na geçti.

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