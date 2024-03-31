Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ve İran ikili ilişkileri ile İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi’nin Gazze’de ateşkes kararının bir an önce uygulanması için çalışmaların artarak devamının önemli olduğunu, El Fetih ve Hamas’ın bu süreçte birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçmek için birlikte çalışmanın gerekli olduğunu belirtti.