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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik'te Cemevi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem ayının 10. gününde Pendik'te bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'nde, Alevi Dedeleri iftarda buluştu.

28.07.2023 - 23:13 | | İSTANBUL, (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik'te Cemevi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem ayının 10. gününde Pendik'te bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'nde, Alevi Dedeleri iftarda buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendikte Cemevini ziyaret etti

Erdoğan'a İstanbul Valisi Davut Gül'de eşlik etti. Gül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile, Muharrem ayımızın 10. gününde, İnsanların ve toplumun gönlünde sevgi, hoşgörü ve paylaşım tohumlarını yeşertmiş, aşkın ve hakikatin ışığı olan çerağı uyandırmış. Pirimiz ecdadımız Ali Baba Sultan Cemevi’nde canlarımız ile buluştuk. Hazreti Hüseyin Efendimizin ve Kerbela şehitlerinin ruhu şâd olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendikte Cemevini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendikte Cemevini ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik'te Cemevi'ni ziyaret etti

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