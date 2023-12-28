Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Anka-3 gökyüzüyle buluştu

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağının, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ANKA-3'ün gökyüzüyle buluşmasını resmi hesabından yaptığı şu açıklamayla duyurdu:

"TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak."