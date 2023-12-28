Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Anka-3 gökyüzüyle buluştu
'Görünmez uçak' ve 'hayalet uçak' olarak anılan ANKA-3'te heyecanlandıran gelişme yaşandı. TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağının bugün ilk uçuşunun gerçekleştiği görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da heyecanlandıran gelişmeyi bu açıklamayla duyurdu.
TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağının, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ANKA-3'ün gökyüzüyle buluşmasını resmi hesabından yaptığı şu açıklamayla duyurdu:
"TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak."
TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak. 🇹🇷 pic.twitter.com/ElZaSoNRVo— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 28, 2023