Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı
25.05.2025 - 14:11Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 42. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i andı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
Eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren Üstat Necip Fazıl’ı vefatının 42’nci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mevla, üstadımızın mekânını cennet eylesin...
Eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren Üstat Necip Fazıl’ı vefatının 42’nci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mevla, üstadımızın mekânını cennet eylesin… pic.twitter.com/Yguapz4qZB— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 25, 2025