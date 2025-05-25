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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı

25.05.2025 - 14:11Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 42. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren Üstat Necip Fazıl’ı vefatının 42’nci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mevla, üstadımızın mekânını cennet eylesin...

 

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