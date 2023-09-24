Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'a gidiyor

Azerbaycan, yasa dışı Ermeni gruplara yönelik antiterör operasyonu başlatmıştı. Yasa dışı gruplar geri çekilirken silah teslimi de başladı. Bölgede gerilim sürerken Erdoğan ile Aliyev kritik bir görüşme gerçekleştirilecek.

GÖRÜŞME YARIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleştireceği Nahçıvan ziyaretinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ele alınacak, Karabağ’daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le birlikte, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın temel atma törenine katılmaları ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi’nin açılışını gerçekleştirmeleri öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda "Bir Karabağ Azerbaycan'ındır. Zengezur Koridoru hakkında verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz" demişti.