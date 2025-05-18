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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Müzeler Günü'nü kutladı

18.05.2025 - 16:10Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Müzeler Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Müzeler Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bu yıl “Hızla Değişen Toplumlarda Müzelerin Geleceği” temasıyla icra edilen Müzeler Günü’nü tebrik ediyorum.

“Müzekart GNS Kart” ile müze girişlerini ücretsiz hale getirdiğimiz gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımı müzelerimizi ziyaret etmeye, zengin kültürel hazinelerimizi keşfetmeye davet ediyorum.

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