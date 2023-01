Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 2023'te otoyol ve köprü ücretlerinde artışa gidilmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yılın ilk Kabine Toplantısı, 2 saat 40 dakika sürdü.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Her konuşmamızda her adımımızda ifade ettiğimiz 2023'e kavuştuk. Kimi dönemlerde acıların büyükleri, kimi dönemleri ise artan cesaretimizle hatırladık. Biz de yeni yüzyılımızın müjdecisi 2023, Türkiye Yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı yaptık. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapma amacımız vardır.

EYT YAKINDA MECLİSE GELECEK

Son Kabine toplantımızın ardından EYT'li olarak bilinen vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında meclisimizin takdirine sunuyoruz Gençlerimizin istihdamı için 6 bakanlık ile başlattığımız 1 milyon yazılımcı projemizi 29 Aralık'ta açıkladık.

Yeni yılın ilk iş gününde 2023'ün ihracat rakamlarını açıkladık. İhracatçılarımızı tekrar tebrik ediyorum. Geldiğimiz seviyeyi yeterli bulmuyoruz. Daha çok çalışacak, daha büyük başarılarımızın müjdesini milletimizle paylaşacağız. Yüzde 25 olarak yaptığımız zam oranımız içimize sinmedi, grup toplantımızda memur ve emekli zam oranını yüzde 30'a yükselttiğimizi duyurduk.

Cumartesi günü Antalya'da Kumluca ve Manavgat'ta yangın ve sel afetleri sonrasında vatandaşlarımıza geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Kumluca'da selden zarar gören vatandaşlarımıza verdiğimiz destekle toparlandıklarını gördük. Manavgat'ta yanan konutların yerine yapılan konutla ile ne kadar gurur duysak azdır. Pazar günü de gençlerimizin coşkusuna ortak olduğumuz, Volkswagen Arena'da yaklaşık 10 bin gencimizle bir araya geldik.

Bu sabah Arifiye'de yeni nesil fırtına obüslerin teslim törenine katıldık. Tabii bu fırtına obüsleri dosta güven, düşmana korku felaket. Hatırlarsanız Arifiye'deki fabrika, muhalefetin satıldı dediği fabrikadır. Umarız bu yalanları söyleyenlerin yüzleri biraz olsun kızarmıştır. Cuma günü İstanbul'da, Rami Kışlamızı Millet Kütüphanemiz olacak. İstanbul'un en büyük, Avrupa'nın sayılı kütüphanelerinden birinin açılışını yapıyoruz. Orada mimari yeniden şaha kalkıyor. Cumartesi günü de inşallah Muğla'daki kardeşlerimizle bir araya geleceğiz.

OTOYOL VE KÖPRÜLERE ZAM YOK

Bir de müjde vermek istiyorum. Otoyol ve köprü hizmetlerinde yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek. Büyük bölümü kamu-özel ortaklığıyla hayata geçen projelerimiz, daha proje aşamasındayken engellenmeye çalışıldı. Halbuki bu projeyle, bir çok projeyi hayata geçirme fırsata bulduk. Projelerin milli gelirimize yaklaşık, Osman Gazi Köprüsü'nün 10 milyar dolar, İzmir Otoyolu'nun 29 milyar dolar, Yavuz Selim Köprüsü'nün 5 milyar dolar, Avrasya Tüneli'nin 7 milyar, İstanbul Havalimanı'nın 8 milyar dolar katkısı olmuştur. Kamu-Özel yatırımlarla, gelecek sene denge sağlanacak.

Madencilik sektöründeki iş sağlığı kapsamında 10 bin madencinin kontrolünü yaptık. 1.4 milyon vatandaşımızı istihdam ettik. Ülkemizin neredeyse tamamı kapsayan sosyal güvenlik şemsiyemizi daha da kapsayıcı olacak şekilde sürdürdük. İlaç raporlarının süresini uzatarak, vatandaşlarımıza kolaylık sağladık. Elektronik devlet üzerinden yapılan işlemleri artıyoruz.

"TURİZM SEKTÖRÜNDE 51 MİLYONUN ÜZERİNDEN TURİSTLE DÜNYADA 3. SIRAYA ÇIKMA HEDEFİNİ YAKALADIK"

Arkeolojik kazılarla müzelerime 10 bin 500 eser daha kazandırdık. Ankara'daki pek çok yapının restorasyonunu tamamladık. İstanbul'da 152 türbenin restorasyonunu bitirdik. Devlet Opera ve Balemiz temsiller ve turnelerle 238 bin izleyiciye ulaştı. Milletimizden büyük ilgi gören Kültür yolu festivallerini 5 şehirde 7 defa gerçekleştirdik. Turizm sektöründe 51 milyonun üzerinden turistle dünyada 3. sıraya çıkma hedefini yakaladık. Turizm sektörünün personel ihtiyaç karşılamak için okullarımızda 3 dilde eğitime geçtik.

Yurt dışında, Moğolistan'dan Kerkük'e ecdat mirası eserlere sahip çıkmayı sürdürüyoruz. Kültür Yolu Festivallerimizin sayısını 10'a çıkartıyoruz. Her yıl 5 şehrimizi ilave ederek festivalleri yaygınlaştıracağız. Sosyal hizmetlerde, ülkemizde hiç kimsenin kendini yalnız hissetmemek için çalıştık. Bu amaçla diğer kurumlarımla 2022'de yaptığımız harcamalar 578 milyar lirayı buldu.

75 BİN KİŞİNİN ÜZERİNDE VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLDUK

Yakacak ve elektrik yardımına doğalgazı da ekleyerek kış kıyamet günü vatandaşlarımıza destek olduk. Afetlerde vatandaşlarımın yanında yer alarak 75 bin kişinin üzerinde vatandaşımızın yanında olduk. Evde bakım yardımı alan vatandaşlarımızın sayısı 590 binin üzerine çıktı. Şehit ve gazilerimizin her alanda yanında olduk. Evde bakım yardımı alan vatandaşlarımızın sayısı 590 binin üzerine çıktı. Şehit ve gazilerimizin her alanda yanında olduk. Avrupa'dan Suriye'ye kadar tüm kardeşlerimize destek vereceğiz. Aileleri yanındaki destek verdiğimiz çocuk sayısını 180 binin üzerine çıkarıyoruz. Kadınlarımızı hayatın her alanında destekleyecek projeleri devreye alıyoruz.

"MONTRÖ SÖZLEŞMESİ'Nİ TİTİZLİKLE UYGULAYARAK KARADENİZ'DE TANSİYONUN YÜKSELMESİNİN ÖNÜNE GEÇTİK"

Dışişlerinde, Türk diplomasisi uluslararası krizleri çözümünde rol onadı. 37 devlet ve hükümet başkanını ülkemizde konuk ettik, yıl boyunca 200 diplomatik telefon görüşmesi yaptık. Farklı seviyelerde 275 ikili görüşme ve kabul gerçekleştirdik. Montrö Sözleşmesi'ni titizlikle uygulayarak Karadeniz'de tansiyonun yükselmesinin önüne geçtik. Azerbaycan'la ilişkilerimiz tarihimizin en üst mertebesine ulaştı. Pakistan'daki sel felaketleri sonrası 15 uçak gönderdik. Kovid-19 mücadele kapsamında Afrika ülkelerine 4.5 milyon doz aşı hibe ettik. Bu vesileyle Brezilya'da yaşanan son hadiselerle ilgili endişelerimizi dile getirmek istiyoruz. Sayın Lula'ya yönelik şiddet olaylarını kınıyoruz. Brezilya halkının iradesine saygımızı tekrar ifade ediyoruz.