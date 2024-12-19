Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır lideri Sisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Teşkilatı 11'inci Zirve Toplantısı için bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire’deki temasları kapsamında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin tarihi ve kültürel bağları bulunan Mısır ile savunma sanayii, enerji, ulaştırma ve kalkınma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmeye, 15 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayret göstermeye devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıldır büyük bedeller ödediğini kaydettiği Suriyelilerin kendi geleceklerine karar vereceğini belirtti. Erdoğan, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün önemli olduğunu, ülkenin yeniden imarı ve iç uzlaşısının sağlanması için Türkiye’nin desteğinin süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze’de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkesin bir an önce sağlanmasının gerektiğini, insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması için Türkiye ile Mısır arasındaki dayanışmanın artarak devamının fayda sağlayacağını belirtti.

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ERDOĞAN'DAN PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti. İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin şu bilgileri paylaştı; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile D-8 Zirvesi için gittiği Kahire’de bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, huzur ve güvenliğini tehdit eden terör eylemlerine karşı Pakistan’ın yanında olduğunu, Pakistan ekonomisindeki toparlanmayı memnuniyetle karşıladıklarını, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğini artırmak için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’deki tarihi dönüşüm sürecinde Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini de belirtti.