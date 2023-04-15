Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli teknoloji hamlemizin meyvelerini tek tek topluyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılmasına ilişkin bir video mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

Bugün sizlere müjdeli bir haber daha vermenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Deprem afeti ile sarsıldığımız zor bir dönemde ülkemizin uzay yarışında tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Mühendislerimizin yıllardır gece gündüz üzerinde titizlikle çalıştığı İMECE Yer Gözlem Uydusu'nu sabahın erken saatlerinde uzaya uğurladık.

Türkiye'ye stratejik kabiliyetler kazandıracak bu uydumuzun tasarımından üretimine, uzaya fırlatılışına kadar bütün aşamalarında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbime böyle bir başarıyı daha milletimize yaşatma imkanı verdiği için hamdediyorum.

Ülkemizi küresel teknoloji liginde en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan milli teknoloji hamlemizin meyvelerini tek tek topluyoruz. Uzay ve havacılık teknolojilerine yatırım yapmayı vazgeçilmez bir stratejik öncelik olarak görüyoruz. Şu anda biçok gelişmiş ülke kritik ve stratejik önemde gördüğü uzay alanına yatırım yapıyor. Küresel uzay ekonomisinin büyüklüğü, 2009'da 245 milya dolar iken, 2021'de 469 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar günden güne artıyor.

Türkiye olarak biz de sürekli vites yükseltiyoruz. Son 20 yılda yaptığımız yatırımlara ilaveten milli uzay programımızı ilan ederek adeta hedeflerimize doğru koşmaya başladık. Uzman mühendislerimiz, güçlü sanayi kapasitemiz, sayıları giderek artan filiz şirketlerimiz, yetenekli bilim insanlarımız ve elbette en büyük güvence kaynağımız olan TEKNOFEST gençliği ile sağlam bir birikime sahibiz. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nün kurulması ile yetkin insan kaynağımızın yetiştirilmesine hız verdik.

Bundan 3 sene önce Türkiye Uzay Ajansı'nı kurarak uzay çalışmalarında farklı bir evreye geçtik. Hali hazırda kendi uydularımızı geliştirmekten ay yüzeyine araç göndermeye bir Türk vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna yolcu etmekten, uzay sanayii ekosistemine kadar her alanda ülkemizi hak ettiği konuma getirecek adımları birer birer atıyoruz. Bugüne kadar yörüngeye gönderdiğimiz 8 haberleşme uydumuzdan 3'ü görev süresini başarıyla tamamladı. Diğer 5 haberleşme uydumuz ise aktif olarak ülkemize hizmet ediyor. Bugün de ülkemizin ilk yüksek çözünürlüklü İMECE uydusunu Türkiye Yüzyılı'nın habercisi olarak büyük bir gururla uzaya yolcu ettik.

İMECE uydusu ile bir gözlem uydusu için gereken tüm alt sistemlerin tasarım, üretim, montaj, entegrasyon ve testlerini kendimiz yaptık. Uçuş bilgisayarı ve haberleşme sistemleri gibi kritik uydu teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla geliştirdik. Geliştirdiğimiz yüksek çözünürlüklü elektro optik kamera ile sadece Türkiye üzerinden değil, dünyanın herhangi bir coğrafyasından görüntüler elde edebileceğiz.

İMECE uydusu görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından Türkiye'nen en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak. Bu proje ile gelecekte üretilecek milli yer gözlem uyduları için ihtiyaç duyulacak tüm alt yapı ve kabiliyetleri elde ettik. İMECE uydusu milli savunma, afet yönetimi, tarım, ormancılık, çevre ve şehircilik başta olmak üzere pek çok alanda gözümüz olacak.