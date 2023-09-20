GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'taki yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti.

20.09.2023 - 19:33 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Yorgo Gerapetritis'in de katılımıyla 20 Eylül'de New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında bir araya geldi. İki lider, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit etti.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg vites büyüttü, teslimatlar hızlanıyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTürkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg vites büyüttü, teslimatlar hızlanıyorHaberi Görüntüle

Liderler, Dışişleri Bakanlarının 5 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirdikleri toplantıda mutabık kalınan, iki ülke arasındaki temaslara ilişkin aşağıda kayıtlı unsurları da içeren yol haritası ve zaman çizelgesini de teyit etti. Buna göre siyasi diyalog ve pozitif gündemden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılarının Ekim ortasındaki toplantıları; Kasım ayındaki Güven Arttırıcı Önlemler toplantıları ve 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenecek Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısı hayata geçirilecek.

Açıklamada ayrıca, iki liderin ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu, özellikle Akdeniz bölgesinde yaşanan ve yakın geçmişte her iki ülkeyi de büyük ölçüde etkileyen doğal afetler ve iklim krizi olgularının ele aldığı kaydedildi. İki liderin, sivil koruma alanındaki ikili iş birliğinin yüksek öncelikli olarak güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldığı belirtildi.

Göç konusunun her iki ülke için ortak bir sınama olduğu bilinciyle bu meselenin ele alınması için birlikte çalışma konusunda da anlaşma sağlandığı belirtilen açıklamada, “Dışişleri Bakanları, üzerinde mutabık kalınan yol haritasının ileriye götürülmesi amacıyla çalışma ve eş güdümü sürdürmekle görevlendirildiler” denildi.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda şüpheli ateş açtı: 1 astsubay şehit oldu

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda şüpheli ateş açtı: 1 astsubay şehit oldu

Atatürk'e hakaret eden lise öğrencisi tutuklandı

Atatürk'e hakaret eden lise öğrencisi tutuklandı