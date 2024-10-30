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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'e yönelik dava ve şikayetlerinden vazgeçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerinden vazgeçti.

30.10.2024 - 12:58 | | DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'e yönelik dava ve şikayetlerinden vazgeçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan açılan 3 soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli 4 hukuk davasından da feragat edilmiştir" ifadelerini kullandı.

 

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