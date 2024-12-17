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Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı'nı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Ankara’da Lübnan Başbakanı Necip Mikati’yi kabul edecek.

17.12.2024 - 20:33 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı'nı kabul edecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 18 Aralık 2024 günü Ankara’da Lübnan Başbakanı Sayın Necip Mikati’yi kabul edeceklerdir. Sayın Mikati’nin ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra Filistin ve Suriye’deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" ifadelerini kullandı.

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