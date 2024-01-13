Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı yapılacak.
13.01.2024 - 00:32 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın katılacak.