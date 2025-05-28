Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Havalimanı'nın açılışını yaptı

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa edilen üçüncü havalimanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev'in katılımıyla hizmete açıldı.

ERDOĞAN'I ALİYEV KARŞILADI

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün tarafından karşılandı. Erdoğan'a Azerbaycan ziyaretinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kürşat Zorlu, Ali İhsan Yavuz, Zafer Sırakaya, Hüseyin Yayman, Halit Yerebakan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de eşlik ediyor.