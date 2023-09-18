Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırılar mazur görülemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, TASC tarafından New York’ta bulunan Rockefeller Plaza’da düzenlenen programa katıldı. Burada yaptığı konuşmada, 14 ve 28 Mayıs’ta gerçekleşen seçimlere türlü zorluklara rağmen yurt dışından yoğun katılım gösterildiğini ifade eden Erdoğan, "Milletimiz hem iradesine hem de geleceğine sahip çıkmıştır. İradelerine sahip çıkmak için pek çok zorluğu göğüsleyen tüm vatandaşlarıma şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Oylarını alamadığımız vatandaşlarımızın da gönüllerini kazanmak için çalışılmaya devam edeceğiz. Aramıza hiç kimsenin, hiçbir çıkar hesabının girmesine müsaade etmeyeceğiz. Birbirimize kenetleneceğiz" dedi.

’DÜNYANIN HEMEN HER ÜLKESİNDEN İNSANLAR BİZİM İÇİN HAREKETE GEÇTİ’

6 Şubat’ta, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından dünyanın hemen her ülkesinden Türkiye’ye maddi ve manevi destek sağlandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seneki toplantımızı ülkemizin 6 Şubat’ta yaşadığı depremlerin acısını yüreğimizde hissederek yapıyoruz. Amerika’da ikamet eden bazı kardeşlerimizin de yakınlarını bu depremde yitirdiğini biliyorum. Allah’tan rahmet sizlere de baş sağlığı diliyorum. 11 ilimizdeki 14 milyon insanımız bu depremlerden doğrudan etkilendi. Depremin ilk anından itibaren devletimizin tüm imkanlarını afet bölgesi için seferber ederek en kısa sürede yaralarımızı sarmaya başladık. Şimdiye kadar 200 bin deprem konutunun inşaat süreci başlamış oldu. Amacımız ilk bir sene içerisinde 319 bin konutun inşasını bitirip depremzede kardeşlerimizi güvenli yuvalarına kavuşturmaktır. Toplamda ise 650 bin konut inşa edeceğiz. ’Dost kara günde belli olur’ sözündeki hikmeti bu süreçte bir kez daha gördük, görüyoruz. Dünyanın hemen her ülkesinden insanlar bizim için harekete geçti, maddi ve manevi destekleriyle milletimizin yanında oldu. Amerika’da kalpleri Türkiye için çarpan kardeşlerimizin desteğini yanımızda hissettik. Afet bölgesine ulaştırdığınız yardımlar yaralarımızın sarılmasına faydalı oldu" şeklinde konuştu.

’İSLAM DÜŞMANLIĞI VE IRKÇILIK İÇİN SAFLARIMIZI ÇOK GENİŞ TUTMALIYIZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında dünyada son yıllarda artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına dikkat çekerek, "Özellikle İslam düşmanlığı ve ırkçılık için saflarımızı çok geniş tutmalıyız. Bu akımın dünyada yayıldığını görüyoruz. Bugün, çoğunlukla Müslümanları hedef alan saldırıların, yarın kökeni, dili, kültürü, inancı farklı gruplara yönelmesi kuvvetle muhtemeldir. Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemek için hareket eden çıkar grupları var. Hakikatleri anlatarak, Türkiye’yi temsil ederek bunlara set çekeceğiz. İslam düşmanlığının önü alınmazsa failler daha pervasız hale gelecek. Türkiye olarak kartopu gibi büyüyen bu tehlike karşısında tepkimizi ortaya koyuyoruz. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan hiçbir saldırır mazur görülemez. Dünya genelindeki 2 milyar Müslümanın kutsallarına saldırmanın, fikir özgürlüğü kisvesiyle meşrulaştırılmasını asla kabul etmiyoruz. Konunun uluslararası toplumun gündeminde tutulması için çalışmalarımızı ciddiyetle yürütüyoruz" diye konuştu.

’ARABULUCUK ALANINDAKİ DÜNYA MARKASI KONUMUMUZU PEKİŞTİRDİK’

Hem yurt içinde hem de yurt dışında terörle mücadelenin devam edeceğinin altını çizen Erdoğan, "Hiçbir terör örgütüne nefes aldırmıyoruz. Sınırlarımızın içinde ve dışında terör örgütlerine karşı mücadelemizi sürdüreceğimizin altını tekrar çizmek istiyorum. Bir yandan milletimizin hakkını savunurken, diğer yandan küresel adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri gidermek için çaba harcıyoruz. Bu amaçla sahada ve masada güçlü, yapıcı, aktif ve dengeli bir dış politika izliyoruz. Son yıllarda bölgesel ve küresel krizlerde üstlendiğimiz kritik rollerle, arabulucuk alanındaki dünya markası konumumuzu pekiştirdik. Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumumuz tüm dünyanın takdirini topladı. Esir takasından Karadeniz girişimine, bir çok diplomatik başarıya imza attık. ’Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz’ inancımızla, gayretlerimizi çok yönlü bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

’AMERİKA İLE TİCARET HACMİMİZ 32 MİLYAR DOLARI AŞARAK REKOR BİR DÜZEYE ULAŞTI’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye ve Amerika arasındaki münasebetler de günden güne gelişiyor. Başkan Biden’la, dostluk ve iş birliğimizin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldık. Amerika ile ticaret hacmimiz geçen sene 32 milyar doları aşarak rekor bir düzeye ulaştı. Önümüzdeki dönem işbirliğimizi daha da ilerleteceğiz. Devletler arası ilişkilerde görüş ayrılıkları normaldir. Ancak (ABD ile) ortak paydaların daha fazla olduğunu, çok sayıda fırsat penceresi olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemde iş birliğimizi ortak çıkarlar temelinde daha da ilerleteceğiz."