Cumhurbaşkanı Erdoğan: Köken ve mezhep temelli fitne girişimlerine prim vermedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 752. Anma Yılı Etkinliğine video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Değerli Hacı Bektaş dostları, sevgili canlar sizleri en kalbi duygularımla hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Ebediyete intikalinin 752. yıl dönümünde gönül sultanımız, primiz, irfan pınarımız Hacı Bektaş-ı Veli'yi rahmetle yad ediyorum. Bu vesileyle yüzlerce yıldır Anadolu topraklarını ilimle, sevgiyle, hikmetle ilmek ilmek dokuyan hak aşıklarına Allah'tan rahmet ediliyorum. O hak aşıkları geride bıraktıkları serleri ve çağları aşan tavsiyeleri ile yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyorlar. Yaşadığımız her hadisede peygamberlerin varisleri olan ilim ve irfan erbabının hayatımızdaki yerini daha iyi idrak ediyoruz. Kritik seçimlerinden birisini kardeşliğimize yakışır bir şekilde demokrasi şöleni içinde gerçekleştirdik. Bu kritik süreçte basiret ve ferasetle hareket ederek köken ve mezhep temelli fitne girişimlerine prim vermedik. Sandıklar kapatıldıktan sonra ise seçim atmosferini geride bırakarak hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başladık. Cumhuriyetimizin ikinci asrını milletimizin asrı yapmak için seferber olmuş durumdayız. Çeşitli zorluklarla karşılaşsak da büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda emin adımlarla yürüyoruz. Yarınlarımız adına verdiğimiz bu mücadeledeki azığımız Hacı Bektaşı Veli hazretlerinin insanı, merhameti, kardeşliği yücelten mesajlarıdır. 72 millete bir nazarla bakmamızı tavsiye eden bu mesajlara sıkı sıkıya sarılarak milletimize ve tüm insanlığa hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Bu duygularla bir kez daha Hakk'a yürüyüşünün 752. seneyi devriyesinde Hacı Bektaş-ı Veli hazretlerini yad ediyorum. Hacı Bektaş-ı Veli'nin manevi mirasına sahip çıkan başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.