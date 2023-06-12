Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.
12.06.2023 - 12:39 | | İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 11.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı'na geçti. Erdoğan buradan saat 11.40'ta KKTC'ye hareket etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KKTC'DE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak KKTC'ye indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törenle karşıladı.