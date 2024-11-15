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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" dedi.

15.11.2024 - 11:08 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Dostumuz, kardeşimiz; Akdeniz’de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyor; Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

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