Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Dostumuz, kardeşimiz; Akdeniz’de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyor; Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.