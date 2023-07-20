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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Ercan Havalimanı’nın açılış töreni sonrası KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

20.07.2023 - 17:24 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Yeni Ercan Havalimanı’nın açılış töreni için geldiği KKTC’deki temaslarını sürdürüyor.

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Erdoğan, açılış töreni sonrası KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da bulunan Cumhurbaşkanlığı binasına gelerek, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile baş başa görüştü. Toplantı sonrası Türkiye ve KKTC arasında çeşitli sektörlerde anlaşmalar imzalanacağı belirtildi.

Görüşme sonrasında Atatürk Anıtı’na çelenk bırakacak olan Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmasının ardından KKTC programını tamamlayacak.

 

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