Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'da konuşacak

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir seçimde ikinci tur yapıldı. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

ERDOĞAN İLK AÇIKLAMASINI YAPACAK

Seçim sonuçlarının açıklandığı dakikalarda Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, Kısıklı'da seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

KUTLAMALAR BAŞLADI

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Genel Merkezi'nde bulunan partililer Seçim kutlamasına başladı. Tekbir ve sevinç gösterisinde bulunan partililer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yürüdü.

CHP'li ÖZTRAK'TAN AÇIKLAMA

CHP'li Faik Öztrak, yaptığı açıklamada "Balkon konuşmalarıyla kimse suyu bulandırmaya kalkışmasın. Anbean doğru bilgileri bizden almaya devam edin. Şu an itibariyle her iki kişiden birinin oyunu almış gözüküyoruz. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN CEVAP GELDİ

Öztrak'ın açıklamalarına, AK Parti'den ilk cevap Ömer Çelik'ten geldi. Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

Türkiye ilk defa bir ikinci tur seçimini deneyimledi. Şimdi açıklanan sonuçlar Sayın Cumhurbaşkanımıza yüksek teveccühün güçlü bir şekilde devam ettiğini belirtiyor.

CHP Sözcüsü telaş içerisinde açıklama yaptı. Bu açıklamada parti içinde müşahitlere verilmesi gereken dersin bir takım unsurlarını ekranlarda paylaştı.

Hiç kimse balkon konuşması yapmasın suyu bulandırmasın diye bir ifade kullanıyor. Faik Beyin bilmesi gereken şu süreçte suyu bulandıran yegane açıklama 14 Mayıs gecesi CHP Genel Merkeziden gelmiştir. 13. Cumhurbaşkanı adına konuşuyoruz diyerek açıklama yaptılar. Aramızda kalsın kazandık gibisinden son derece sorumsuz, millet iradesine saygısız bir biçimde tavır ortaya koydular. Suyu bulandırma faaliyetinin 14 Mayıs gecesi CHP genel merkezinden yapıldığıdır.

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