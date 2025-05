Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin gözünün yaşına bakmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Etik kurulumuzun kıymetli üyeleri, bakanlığımızın değerli mensupları, saygıdeğer misafirler, sizleri hürmetle selamlıyorum. Protokol vesilesi ile sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz.

Tüm kamu görevlilerimizin etik haftasını tebrik ediyorum. Kamu çalışanlarımızın tamamına teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Etik haftası çalışmalarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bu protokol kamuda etik bilinci için önemli rol üstlenecektir. 2004 yılında etik değerlerini artırmak için kurduğumuz kurul, son dönemde etkin işler icra ediyor.

KARŞIMIZA İKİ GERÇEKLİK ÇIKIYOR

Devlet tecrübemiz 2 bin yılı aşan köklü geçmişe sahiptir. Karşımıza iki gerçeklik çıkmakta, ilki atalarımızın kurucu irade ve bağımsızlık ruhuna sahip olduğudur. En ümitsiz zamanlarda bile ecdadımız yeni devletler kurmuştur. Bu gelenek milletimiz yeniden toparlanmada ne denli mahir olduğunu ortaya koymakta. İkincisi ize insani merkeze alan yaklaşımdır. Tarihimizin semalarında göndere çektiğimiz tüm bayraklar iyiliğin, huzurun, erdem ve inancın yeryüzündeki sembolleri olmuştur. Devlet yönetimi ve kamu yönetimindeki istikrarda bilgi, birikim ve liyakata verilen önem büyük rol oynamıştır.

MAKAMLAR GELİP GEÇİCİDİR

Mevki, konumu, unvanı ne olursa olsun devlet hizmetindeki her kardeşime şunu hatırlatmak isterim; bu makamların her biri gelip geçicidir. Bu makamlar milletin emanetidir bize. Asıl olan milletin duasını alabilmektir. Görevini ve yetkisini kötüye kullanan, milletin beklentisine cevap veremeyen, çözümün değil sorunun parçası olan, devletin itibarına halel getiren, kamu mallarını israf eden, beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık bundan sonra da bakmayız. Koltuğundan güç devşirerek vatandaşa zulmeden kimseye müsamaha göstermeyiz. devlet demek düzen intizam demektir. Devlet demek vatandaşa hizmet eden mekanizmadır. İşlemin yasalara uygun olması etik ve meşru olduğu anlamına gelmez. Milletimizin tek bir ferdinin bile hakkının yenmesine müsaade etmeyiz. Kamu personelimizin burada azami hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Hukuka, etik anlayışa uyan her bir kardeşimin bu milletin başının üzerinde yeri vardır.

Etik kurallar sadece kamu görevlilerinin riayet edecekleri düzenlemeleri ifade etmez aynı zamanda devletine milletine hizmet etme şuurunu sağlar. Devletin vatandaşımıza daha nitelikli hizmeti sağlaması için tüm adımları attık. Aradan geçen 20 yılda bu konuda ciddi bilgi birikimi oluştu. Büyük mesafeler kat ettiğimizi memnuniyetle bildiriyorum. Bugüne kadarki çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Bizler bürokratik oligarşiden, bugün git yarın gel diyenlerden çok çektik. burnundan kıl aldırmayan kibir abideleri yıllarca milletimize kan kusturdu. FETÖ gibi terör örgütlerinin milletimizin geleceğine kastettiği günleri yaşadık. Bunların üstesinden alnımızın akıyla gelmeyi başardık. İktidarımızda hizmet standartlarının yükselmesi için gece gündüz çalıştık. Anayasa, yasa ve mevzuattaki düzenlemeler ile kamuda verimliliği artırdık. Hak arama ve bilgi edinme yollarını genişlettik. 94'te İBB'deki beyaz masa uygulamasının daha modernini CİMER ile tüm ülke genelinde hayata geçirdik. CİMER'e 2024 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı. CİMER ile kamuoyunun yakından takip ettiği birçok suç örgütü çökertildi.