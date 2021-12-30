GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filminin galasına katıldı
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filminin galasına katıldı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filminin galasına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Maçka ilçesinde Mehmetçik'in teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hikayesinin anlatıldığı 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filminin galasına katıldı.

30.12.2021 - 20:33 | | Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filminin galasına katıldı

Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in anısına çekilen 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filminin galası, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Galaya, katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, filmi Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi. Film gösterimi sırasında salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kesişme: İyi ki varsın Eren filminin galasına katıldı

Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği film, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta yurt genelinde 350 sinemada gösterime girecek. Yurt dışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka'da aynı anda seyirciyle buluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kesişme: İyi ki varsın Eren filminin galasına katıldı

GÜNCEL HABERLER

Yılbaşı öncesi İstanbul'da harekete geçildi! 39 ilçede aynı anda başladı

Yılbaşı öncesi İstanbul'da harekete geçildi! 39 ilçede aynı anda başladı

Süper Loto sonuçları açıklandı! 30 Aralık Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Süper Loto sonuçları açıklandı! 30 Aralık Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Futbolda Şike soruşturmasıyla ilgili flaş gelişme! O polis yakalandı

Futbolda Şike soruşturmasıyla ilgili flaş gelişme! O polis yakalandı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yılbaşı öncesi İstanbul'da harekete geçildi! 39 ilçede aynı anda başladı

Yılbaşı öncesi İstanbul'da harekete geçildi! 39 ilçede aynı anda başladı

Sıradaki Haber
Süper Loto sonuçları açıklandı! 30 Aralık Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Süper Loto sonuçları açıklandı! 30 Aralık Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Sıradaki Haber
Suudi Arabistan'dan flaş karar! Yeniden uygulamaya başladı

Suudi Arabistan'dan flaş karar! Yeniden uygulamaya başladı

Sıradaki Haber
Alan değişikliği 2022 takvimi! Öğretmen alan değişikliği ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdi?

Alan değişikliği 2022 takvimi! Öğretmen alan değişikliği ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdi?

Sıradaki Haber