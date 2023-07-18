GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Thani’ye TOGG hediye etti
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Thani’ye TOGG hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar’da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’ye TOGG hediye etti.

18.07.2023 - 20:04 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Thani’ye TOGG hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’daki temasları sırasında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’ye TOGG hediye etti. Al Thani, daha sonra kendisine hediye edilen TOGG’un direksiyonuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman’a da TOGG hediye etmişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ise Suudi Arabistan’daki temasları sırasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a da TOGG hediye etmiş, Selman, TOGG’un direksiyonun geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bırakmıştı.

    GÜNCEL HABERLER

    Türkiye ile Katar arasında ekonomi ve ticari iş birliği anlaşması

    Türkiye ile Katar arasında ekonomi ve ticari iş birliği anlaşması

    Çanakkale'deki orman yangını 52 saat sonra söndürüldü

    Çanakkale'deki orman yangını 52 saat sonra söndürüldü

    Öğretmenlerin iller arası yer değiştirirken görev sürelerinin hesabında esas alınan tarih değişti

    Öğretmenlerin iller arası yer değiştirirken görev sürelerinin hesabında esas alınan tarih değişti