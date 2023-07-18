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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar’da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi.

18.07.2023 - 20:16 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun ikinci durağı Katar’ın başkenti Doha’da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi. Görüşmede, Katar Emiri Al Thani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Katar’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası Finali’nde Arjantinli dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi’nin imzaladığı topu gösterdi.
Erdoğan ve Al Thani baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerinin ardından Al Thani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyaretler çerçevesinde Katar’ın ardından yarın Birleşik Arap Emirlikleri’ne geçecek. Birleşik Arap Emirlikleri’nde de temaslarda bulunacak olan Erdoğan, 20 Temmuz’da ise KKTC’ye gidecek.

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