Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Yağcıoğlu'nun cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bereketzade Camisi emekli imam hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu'nun Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Sosyal medya hesabı X'ten de taziyelerini ileten Erdoğan, 'Bugün dâr-ı bekâya uğurladığımız, Bereketzâde Camii İmam Hatiplerinden Hafız Kasım Yağcıoğlu Hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Kıymetli hocamızın ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve yetiştirdiği on binlerce talebesine sabrıcemil niyaz ediyorum.' dedi.