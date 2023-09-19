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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta yoğun temasları devam ediyor. Erdoğan İtalya Başbakanı Georgia Meloni’yi kabul etti. Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul etti.

19.09.2023 - 23:34 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği

Kabulde, iki ülke ilişkileri başta olmak üzere Türkiye’nin AB üyelik süreci, bölgesel meseleler, Rusya-Ukrayna savaşının seyri, Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi’nin geleceği ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC mesajı: Dünyayı siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz
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Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması amacıyla Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi ile İş Forumu toplantılarının en kısa sürede yapılması gerektiğini ifade etti.

NETANYAHU İLE GÖRÜŞME

Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul etti.

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