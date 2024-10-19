Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırılarına 'dur' denilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ülkeler arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümünü kutladıklarını dile getirdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in de nisan ayında Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Bugün de Sayın Şansölye'yi ve kıymetli heyetini ülkemizde ağırlamanın memnuniyetini yaşıyoruz. NATO müttefikimiz Almanya ile iki büyük devlet arasında olabilecek her alanda yoğun ilişkilere sahibiz. Son dönemde ülkelerimiz arasında gerçekleşen üst düzeyli ziyaretler bu durumun açık tezahürüdür. Bu ilişkilerin lokomotifi, beşeri bağlarımız ve ortak menfaatlerimizdir." diye konuştu.

Erdoğan, Almanya'da nüfusu 3,5 milyonu geçen Türk toplumunun yaşadığını, her yıl Türkiye'yi 6 milyonu aşkın Alman turistin ziyaret ettiğini söyledi.

"İKİLİ TİCARETİMİZ 50 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Bu sayıların artmasını temenni eden Erdoğan, "Bugünkü görüşmelerimizi bu zengin gündem üzerine inşa ettik. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla kapsamlı şekilde ele aldık. İkili ticaretimiz 50 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz ise 60 milyar dolara ulaşmak. Bu hedefi gerçekleştirmek için gayretlerimizi artırmış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

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"İSLAM DÜŞMANI VE YABANCI KARŞITI AŞIRI SAĞCI AKIMLAR AVRUPA'DA YÜKSELİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şansölye Scholz ile üzerinde durdukları önemli konu başlıklarından birinin savunma sanayi alanındaki işbirliği olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Savunma sanayi ürünlerinin tedariki bağlamında geçmişte yaşanan bazı sıkıntıları artık geride bırakarak işbirliğimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz. Bu konuda değerli dostum Scholz'un gayretlerini takdirle karşıladığımı bugün bir kez daha ifade etmek istiyorum. Görüşmelerimizin gündeminde Almanya'daki Türk toplumu da tabiatıyla yer aldı. İslam düşmanı ve yabancı karşıtı aşırı sağcı akımlar Avrupa'da yükseliyor. Birçok ülkede iktidar ortağı olacak güce ulaşan akımlar bilhassa yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi de tedirgin ediyor. Alman hükümetinin izlediği birleştirici tutum üzerinde özellikle durduk. Almanya'nın kamu güvenliği bakımından da ciddi tehdit teşkil eden PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadelenin önemine ve birlikte terörle mücadele kararlılığına ulaştık."

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Bu alanda somut adım atılmasına dair beklentiyi Şansölye Scholz ile paylaştığını dile getiren Erdoğan, bölgesel ve küresel meselelerde de fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) içindeki anahtar rolünden hareketle birlikle ilişkilere dair görüş ve beklentileri Scholz'a aktardığını dile getirdi.

Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere AB'nin atacağı adımların herkesin menfaatine olduğunu görüşmede vurguladığını aktaran Erdoğan, "İsrail'in, Gazze ile işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı soykırım ve Lübnan'daki saldırılar ele aldığımız bir diğer önemli başlıktı. Bölgede yaşanan insanlık dramı maalesef devam ediyor. Daha önce de defalarca ifade ettiğim üzere acilen kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerindeki gerekli baskının oluşturulması için uluslararası toplum olarak elimizden geleni yapmamız şart" dedi.

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"SİYASİ AKTÖRLERİN İSRAİL'İN SALDIRGAN POLİTİKALARINA 'DUR' DEMESİNİ BEKLİYORUZ"

Erdoğan, Filistin ve Lübnan'daki katliamlar devam ettikçe bölgenin ve ötesinin huzur bulmasının mümkün olmadığının altını çizdi.

Bölgede 50 bini aşkın insanın öldürüldüğüne işaret eden Erdoğan, "Vicdan ve basiret sahibi tüm siyasi aktörlerin artık inisiyatif almasını, İsrail'in saldırgan politikalarına 'dur' demesini bekliyoruz. Türkiye olarak ilk günden beri ortaya koyduğumuz vicdanlı duruşu bundan sonra da devam ettireceğiz." diye konuştu.

Almanya Başbakanı Scholz ile heyetine teşekkür eden Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ: İSRAİL KONUSUNDA FARKLI GÖRÜŞLERE SAHİBİZ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Orta Doğu'daki krizin herkesi meşgul ettiğini belirterek, "(İsrail-Filistin) Tırmanmanın azalması ve bir ateşkes bu çatışmanın yayılmasını engellemek için şarttır. İki devletli bir çözüm olmalı." dedi.

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Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Orta Doğu'daki krizin herkesi meşgul ettiğini anlatan Scholz, İsrail konusunda farklı görüşlere sahip olduklarını söyledi.

"7 Ekim'deki Hamas'ın saldırısı korkunç bir suçtu" diyen Scholz, herkesin kendini savunma hakkının olduğunu dile getirerek, "Tırmanmanın azalması ve bir ateşkes, bu çatışmanın yayılmasını engellemek için şarttır. İki devletli bir çözüm olmalı. Hem Filistinliler için hem İsrail varlığı için biz bu konuda çaba harcıyoruz" ifadesini kullandı.

SORU- CEVAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 bini aşkın insanın öldürüldüğü bir katliam söz konusu. Bütün bu insanların öldürülmesi konusunda başta Güney Afrika olmak üzere Lahey Adalet Divanı'na onların müracaatıyla başlayan süreci biz de dahil olmak üzere birçok dünya ülkesi Lahey Adalet Divanı'na bu müracaatı onlarda tazelemiştir, zenginleştirmiştir. Bu ülkelerden bir tanesi de biziz. Çünkü 50 bin insanın öldürülmesi 100 bine aşkın insanın yaralı halde olması herhalde 'F-35'lerle iyi vurdunuz, iyi yaptınız' dedirtmez. 'Bunlara siz nereye gidiyorsunuz' dedirtir.

İsrail Dışişleri Bakanı'nın şahsımla ilgili yaptığı açıklamayı da bir takip ederseniz onu şöyle bir öğrenirseniz herhalde niçin Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na İsrail Dışişleri Bakanı bu şekilde saldırdı veya saldırıyor. Bunun hesabını sorusunu siz de sorarsınız. Ben de sizlerden bunu bekliyorum.

SURİYELİ MÜLTECİLER

Erdoğan: Şunu açık ve net söylememde fayda var. Suriye'den ilk etapta bize 4 milyon civarında mülteci geldi. Şu anda da 3 buçuk milyon civarında Suriyeli mülteci ülkemizde. Kapımız onlara hep açık olmuştur, açıktır. Lübnan'dan da ülkemize gelenler olursa biz onlara da kapımızı açık tuttuk. Lübnan'da Türkmenler de var. Türkmen soydaşlarımızı da bizler aynen içeriye alırız. Onlara da kapımızı açık tuttuğumuzu söyledim, söylüyorum. Kapımız onlara açık.

Scholz: Göç konusundaki iş birliği için teşekkür ediyorum. Suç işlemiş kişiler geri gönderilmeli.

İsrail, kendini savunma hakkına sahip. Biz her zaman insani yardım için çaba harcadık Gazze'ye. İkili devlet çözümü ve ateşkes için çaba harcamak durumundayız. Almanya soykırımın olduğuna dair iddiaların arkasında durmuyor. Tabiiki acılar paylaşılıyor. Burada yasal bir tutum var. Almanya'nın yasal tutumu ortada.

İSLAMOFOBİ

Erdoğan: Ağırlıklı olarak Avrupa'da maalesef İslam düşmanlığı yaygın bir şekilde devam ediyor. Almanya'da İslam düşmanlığı devem ederken başını PKK ve FETÖ çekiyor. Bu terör örgütlerine karşı ortak mücadeleyi sürdürelim kararını birlikte verdik.

Scholz: Çoğulcu bir demokraside ortak bir gelecek başarılabilir. Almanya'da din özgürlüğü önemli. PKK'nın işlediği suçlar için de önemli bir mücadele içinde Almanya.

Almanya'nın İsrail'e karşı bir sorumluluğu var. Bizim sebep olduğumuz acılar nedeniyle.

"BATI ZİL TAKIP OYNUYOR"

Erdoğan: İsrail'in Netanyahu'nun kafa yapısında bu savaşı belli bir dairede tutmak değil, yayma anlayışı var. İsrail'in elindeki imkanlar fazla. Şu anda F-35'leri de kullanma noktasına geldi. Öbür tarafta roket füze bütün bu imkanlar şu anda İsrail'in elinde var ve bunlarla birlikte ne yapıyor? Bir yayılma periyoduna giriyor ve bu yayılma periyodunda da işte önce Gazze'de başlayan bu savaş sonunda nereye yayıldı? Lübnan'a kadar yayıldı. Batı zil takıp oynuyor.

Scholz: İnsani yardım her yere ulaşmalı. Almanya en çok insani yardım yapan ülkelerden biri.