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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

27.11.2023 - 19:14 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü

Görüşmede İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması için atılması gereken adımlar ve kalıcı ateşkes ile kalıcı barış çabaları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İspanya hükümetinin İsrail'in Filistinlilere yönelik gayrimeşru saldırılarına karşı sergilediği duruşun ve Filistin'in tanınmasına yönelik açıklamalarının kıymetli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgede kalıcı barışı sağlayıcı, garantörlük dahil her türlü sorumluluğu almaya ve İspanya ile bölge barışı için birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

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