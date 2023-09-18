Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığına karşı birlikte 'dur' demeliyiz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Ahıska Türkleri'nin durumunu yakından takip ediyoruz. Savaştan etkilenen Ahıskalı kardeşlerimizi ülkemize getirdik. 1000 ailenin Erzincan ve Ahlat'a yerleşmesini sağladık, gelenlerin sayısı 4 bini buluyor. Kendilerinin yıllardır hasretle bekledikleri Türk vatandaşlığını sağlamak için gerekli adımları atıyor süreci hızlandırıyoruz. 820 soydaşımız Türk vatandaşlığını kazandı. Biraz sonra sizleri temsilen kardeşlerimize kimlik kartlarını takdim edecek, sevinçlerini beraber yaşayacağız. İşlemleri devam eden 578 soydaşımız için de çalışmalarımızı süratle tamamlayacağız. Ahıska Türkleri'ne en çok sahip çıkan hükümetiz. Bizden önce vatandaşlık verilenlerin sayısı sınırlıydı. 4 bin 840 kardeşimiz bu haktan faydalanmıştı. Bizim dönemimizde bu rakam 60 bini geçti. İnşallah bundan sonra da sizlerin davasını davamız bilecek, her türlü gayreti sergileyeceğiz.