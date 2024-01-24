Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran lideri Reisi'yi karşıladı

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, görüşmeye ilişkin detayları aktardı:

İki ilişkiler bağlamında 6 milyar dolar civarındaki ticaret hacminin yukarı çekilmesi için görüşmeler olacak. Terörle mücadele bugünkü görüşmelerin sıcak başlıklardan bir tanesi. Bölgedeki PKK varlığının karşılıklı olarak sona erdirilebilmesi için hem Irak hem de İran çerçevesinde hangi adımlar atılabilir.

GAZZE KONUSU ELE ALINACAK

Karşılama töreninin ardından yapılacak görüşmede, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.

Ziyaret kapsamında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısı düzenlenecek.

Toplantıda, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek. Görüşmelerin ardından farklı alanlarda anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi, ziyareti, ortak basın toplantısında değerlendirecek. Akşam da Türkiye-İran İş Forumu düzenlenecek.

Haberin Devamı