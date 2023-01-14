CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan imzaladÄ±! Yeni atama kararÄ± Resmi Gazete'de

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan imzasÄ±yla Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan atama kararlarÄ±na gÃ¶re; Sosyal GÃ¼venlik Kurumuâ€™nda aÃ§Ä±k bulunan baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yeliÄŸine OÄŸuzhan Tekin, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nda aÃ§Ä±k bulunan Hukuk Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Emrah Aytekin, UluslararasÄ± Ä°ÅŸgÃ¼cÃ¼ Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Metehan Ã–zcan, iÅŸ baÅŸmÃ¼fettiÅŸliklerine de Zeynep AkyÃ¼rek Orman, GÃ¶zde BegÃ¼m Akyol ve Safa KÄ±zÄ±l atandÄ±.

Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°zmir Ã‡evre ve Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–mer Albayrak, BalÄ±kesir Ã‡evre ve Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Sadullah Ã–zel ile Giresun Ã‡evre ve Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Cengiz Varol ve Burdur Ä°l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Abdullah KÄ±lÄ±Ã§ gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.Â Ä°zmir Ã‡evre ve Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne MuÄŸla Ã‡evre ve Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–mÃ¼r Ã–zdil, MuÄŸla Ã‡evre ve Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne AÄŸrÄ± Ã‡evre ve Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Emin Oral BÃ¼lbÃ¼loÄŸlu, BalÄ±kesir Ã‡evre ve Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ElazÄ±ÄŸ Ã‡evre ve Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Kadir Kandemir atandÄ±. ElazÄ±ÄŸ Ã‡evre ve Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Hikmet ÅžiÅŸecioÄŸlu, Erzurum Ã‡evre ve Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Faruk Ã‡elik, Manisa Ã‡evre ve Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Melih Melik Kara, Ã‡orum Ã‡evre, Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ise Cemal Ä°brahim YalÃ§Ä±n atandÄ±.Â