Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İkinci başkanlığa o isim atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ikinci başkanlığına Zekeriya Gökşenli atandı. Öte yandan EPDK kurul üyeliklerine de atama yapıldı. İbrahim Tan ve Muhammed Mustafa İzgeç EPDK kurul üyesi oldu.