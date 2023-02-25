Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Çok sayıda atama yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan açıklamada "Açık bulunan vergi müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavından başarı gösteren ekli listede yer alan Vergi Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğinde atanmıştır" ifadelerine yer verildi.