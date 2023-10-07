Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Birçok bakanlığa atama yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince; İzmir İl Müftülüğüne Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı, Afyonkarahisar İl Müftülüğüne Diyarbakır İl Müftüsü Lüftü İmamoğlu, Diyarbakır İl Müftülüğüne Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük, Ağrı İl Müftülüğüne Necati Şafak, Kırşehir İl Müftülüğüne Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin, Kahramanmaraş İl Müftülüğüne Abdurrahman Kotan, Giresun İl Müftülüğüne Selçuk Kılıçbay atandı.



Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atamalar yapıldı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gerçekleştirilen atamalar şöyle;



Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne Hakan Güzel, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğüne Yakup Tekin, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Ömer Karademir, Borçlanma Genel Müdürlüğüne Yiğit Korkmaz Yaşar, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğüne Kerem Dönmez, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğüne Deniz Yılmaz, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğüne Didem Bahar Özgün Yılmaz, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Mert Özarar, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına Muhsin Atcı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına Ahmet Tutal, Strateji Geliştirme Başkanlığına Mustafa Koç, Gelir İdaresi Başkanlığına Bekir Bayrakdar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Bekir Emre Haykır, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Şinasi Candan atandı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda; Uludağ Alan Başkanlığına Bülent Çınar Çavuş, Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına Alirıza Özdemir ve Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcılığına Esin Saykan atandı.



Milli Eğitim Bakanlığı'nda ise Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Cengiz Mete atanırken, Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Zarife Seçer atandı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda üst düzey kamu yöneticiliklerine yapılan atamalar ise şöyle;



Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğüne Abdullah Başar, Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğüne Mehmet Bozdemir, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne Hüseyin Cahit Büyükbaş, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğüne Alper Güzel, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğüne Muhammet Bilal Macit, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne Ahmet Şimşek, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne Abdurrahman Aydın, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ahmet Halit Hatip, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Erol Ökten, Strateji Geliştirme Başkanlığına Necdet Sıtkı Yakupçebioğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına Muhammed Zeki Durak ve Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığına Yusuf Kıraç atandı.



​Yapılan atama kararları kapsamında ayrıca; Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Atan, Adli Tıp Kurumu Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Üroloji Üyeliğine İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih Şimşekoğlu, Adli Tıp Kurumu Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin Köse, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Başmüfettişliğine Hüseyin Kocabıçak, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Nevzat Şatıroğlu, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Etem Çeker, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Fazlı Uncu ve Oktay Şahin, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mustafa Özel ve Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Muzaffer Şeker atandı.

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