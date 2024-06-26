Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki lider seçim sonrası 29 Nisan ve 10 Mayıs'ta görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Görüşme 50 dakika sürdü.

NORMALLEŞME MESAJLARI

İki liderin görüşmesi siyasette normalleşme açıklamalarının ardından geldi. Erdoğan da bu görüşme öncesinde AK Parti Grup Toplantısında Cumhur İttifakı'yla ilgili önemli mesajlar verdi. "MHP ile omuz omuza yürüyoruz" diyen Erdoğan, "15 Temmuz gecesi darbecilere karşı kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır. Birdir, bütündür, sarsılmadan ayakta kalacaktır." dedi.

MASADAKİ KONULAR

Görüşmede siyasette normalleşme, terörle mücadele, Meclis çalışmaları, ekonomi, öğretmenlik meslek kanunu gibi konuların yer aldığı öğrenildi.