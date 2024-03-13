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Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda vatandaşın evine misafir oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarını Ankara'da misafir oldukları Taş ailesi ile birlikte yaptı.

13.03.2024 - 22:25 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda vatandaşın evine misafir oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ankara'da Taş ailesinin misafiriydik. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sofrasında orucumuzu beraber açtık. Evin neşesi Gülhan, Nur Hayat ve Elif kızlarımızla sohbetimiz akşamımızı aydınlattı. İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. #Ramazan bereketi sofralarından eksik olmasın" dedi.

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