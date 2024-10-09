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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hülya Koçyiğit'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit'i kabul etti.

09.10.2024 - 20:27 | | ANKARA, (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hülya Koçyiğit'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı fotoğraf paylaştı. (DHA)

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