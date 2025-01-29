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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas heyetini kabul etti

29.01.2025 - 17:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, HAMAS Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i ve HAMAS heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

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