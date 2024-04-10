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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gurbangulu Berdimuhammedov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi yaptı.

10.04.2024 - 14:56 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gurbangulu Berdimuhammedov ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklama şöyle; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkmenistan’ın Türk Devletleri Teşkilatı’na yönelik artan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiler.

 

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