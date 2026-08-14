Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelecek 50 yılı planladık

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bu tarihi günde sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında cennet vatanımızın dört bir yanındaki tüm kardeşlerimi, 81 ilimizdeki her bir kardeşimi selamlıyorum. Dünyanın farklı ülkelerinde, farklı coğrafyalarında yaşayan tüm vatandaşlarıma buradan muhabbetlerimi gönderiyorum. Şu anda kalbi bizimle atan tüm dostlarımı selamlıyorum.

Ülkemizin ve dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, partimize, hareketimize, şahsımıza muhabbet duyan herkese selamlarımı iletiyorum. Bu akşam gönlü bizimle atan ve bu yolda beraber yürüdüğümüz Cumhur İttifakı ortağımız Devlet Bahçeli Beyefendi'ye, partim ve tüm arkadaşlarım adına kalbi selamlarımı gönderiyorum. Allah'ın selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun.

Türkiye'nin 81 vilayetinden koşup gelen siz kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Aşkınız, dayanışmanız ve görenleri kıskandıran şu muhabbetiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yol arkadaşlığımız ebedi olsun, daim kalsın.

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Bugün çok özel, tarihi bir gün. Bugün 25'inci yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. AK kadrolar olarak çeyrek asrı devirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Bizlere bu günleri gösteren Allah'a sonsuz hamdolsun. 25'inci doğum günümüz kutlu olsun. AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü ülkemize, milletimize, demokrasimize, tüm insanlığa hayırlı olsun.

14 Ağustos 2001'den bu yana AK Parti çatısı altında görev yapan her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Bakanlarımızdan milletvekillerimize, il, ilçe, belde başkanlarımızdan belediye başkanlarımıza kadar yol ve dava arkadaşlarımın tamamına teşekkür ediyorum. Bu hareketi samimiyetle bağrına basan hanım kardeşlerime bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. 25 yıldır heyecanlarıyla partimize dinamizm katan gençlerimize teşekkür ediyorum.

Sandık her kurulduğunda sabahın saatlerinden itibaren sandıkları şenlendiren seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Belki oyunu alamadığımız ama tercihlerini daima saygıyla karşıladığımız vatandaşlarımıza da demokrasimize yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum.

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15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı bünyesinde, Türkiye'nin bekası, milletimizin istikbali uğrunda birlikte yol yürüdüğümüz ittifak ortaklarımıza teşekkür ediyorum.

Çok özel hazırlanmış çiçek göndererek 25'inci yaşımızı kutlayan Sayın Devlet Bahçeli ile mesaj göndermek veya telefon etmek suretiyle heyecanımızı paylaşan siyasi partilerimizin genel başkanlarına ayrıca teşekkür ediyorum.

AK Parti, 25 yıl önce milletimizin umudu olarak doğdu. Kumaşını millet dokudu, hamurunu millet yoğurdu. Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” şiarıyla yola revan olduk. “Sorunlar çözümsüz, çözümler imkânsız değil. Bizim reçetemiz, çözüm önerilerimiz, umudumuz, gayretimiz var.” dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk. Tüm Türkiye'ye, “Karanlığa kapalı, aydınlığa açık.” dedik. “Yeter, söz de karar da milletindir.” dedik. Partimizi kurduktan 15 ay sonra seçime girdik ve tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? “Yapamazlar.” dediler. En güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık, milletin ve Türkiye'nin özgüvenini yükselttik.

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AK Parti olarak siyasetteki temsil açığına millet iradesiyle, istikrar açığına güçlü ve öngörülebilir yönetimle, icraat açığına eser ve hizmet siyasetimizle, kalkınma açığına yatırım ve girişimcilikle, özgüven açığına Türkiye merkezli gelecek tasavvuruyla çözüm ürettik.

Ekonomi, sağlık, eğitim ve ulaştırmada tarihin en büyük yatırımlarını, projelerini kazandırdık. Milletten aldığımız yetkiyi de topladığımız kaynakları da milletimiz için, ülkemizi büyütmek ve kalkındırmak için kullandık.

Yaptıklarımızın tamamını anlatmam mümkün değil. Bu tarihî günde kısa bir muhasebe yapmakta fayda görüyorum. 25 yıllık icraat karnemizi arz etmek istiyorum.

Eğitime 37 trilyon lira, sağlığa 14 trilyon lira, gençlik ve spora 5 trilyon lira, sosyal yardımlara 12 trilyon lira, adalete 4 trilyon lira, içişlerine 3 trilyon lira, çalışma ve sosyal güvenliğe 7 trilyon lira, ulaştırmaya 15 trilyon lira, çevre ve şehirciliğe 19 trilyon lira, kültür ve turizme 11 trilyon lira, tarım ve ormana 7 trilyon lira, enerjiye 8 trilyon lira, savunma sanayine 374 milyar dolar, sanayi ve teknolojiye 2 trilyon liralık kaynak kullandık.

Teşviklerimizle 19 trilyon liralık 129 bin yatırımın ve 4 milyon 128 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. 36 milyar dolar olan yıllık ihracatımız haziran ayında 278 milyar dolara çıktı. Millî gelirimiz 1 trilyon 600 milyar dolara ulaştı. Dünyanın 21'inci büyük ekonomisi olan Türkiye, 2025 yılı itibarıyla dünyada 16'ncı, Avrupa'da 6'ncı sıraya yükseldi.

Dışişlerimiz, Türkiye'yi bölgede ve dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke konumuna getirdi. Savunma sanayinde destan yazdık. Piyade tüfeğini bile dışarıdan alan ülkeyi; savaş gemisini, insansız uçağını, tankını, füzesini, denizaltısını yapan hâle getirdik. 10 milyar doları aşan ihracat rakamıyla bugün dünyanın 185 ülkesinde savunma sanayi ürünlerimiz kullanılıyor.

Ulaştırmada Türkiye'ye çağ atlattık. Tam 24 bin kilometre yeni bölünmüş yol yaptık. Otoyol uzunluğumuzu 2 kat artırdık. İki kıtayı Marmaray ve Avrasya Tüneli ile yer altından, Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile yer üstünden birbirine bağladık.

26 olan havaalanı sayımız 58'e çıktı. Bu sayı 60 olacak. Türkiye'yi hızlı trenin konforuyla tanıştırmak bizlere nasip oldu. Bunu halkımız için biz başardık. 2028'e kadar 27 şehrimizi hızlı tren ağıyla birbirine bağlayacağız. 2053 yılında 48 saatte tüm Türkiye hızlı trenle gezilebilecek.

Eğitimde nicelik ve nitelik olarak Türkiye'nin standartlarını yükselttik. Toplam 836 bin yeni öğretmen ataması yaptık. Başörtüsü yasağına son vereceğiz dedik. Üniversitede, okulda, kamuda son verdik. Üniversiteye girişte katsayı adaletsizliğini kaldıracağız dedik, kaldırdık. Harçları kaldırdık. Ders kitaplarını ücretsiz dağıttık, sözümüzü tuttuk. Yurt yatak kapasitemizi 983 bine yükselttik.

Sağlıkta vatandaşlarımızı birinci sınıf sağlık hizmetleriyle tanıştırdık. Sayısı 27'ye çıkan şehir hastanemizle bu alanda adeta devrim yaptık.

Millet bahçeleriyle şehirlerimizin çehresini değiştirdik. Aynen burada olduğu gibi. 323 millet bahçemizi hizmete açtık. TOKİ'yle 1 milyon 766 bin konut ürettik, 369 bin konutun inşası sürüyor.

6 Şubat asrın felaketinde 455 bin konutu ve iş yerini 3 yıl gibi rekor sürede depremzedelerimize teslim ettik. Deprem turistleri istismar ve fırsatçılık peşinde koşarken, biz yaraları sarmak için tam 91,5 milyar dolarlık kaynak kullandık. 500 bin sosyal konut projemizle önemli bir ihtiyacı gideriyoruz.

Eskiden terörün kol gezdiği Gabar'da günlük 83 bin varil petrol üretiyoruz. Karadeniz'deki keşfimiz sayesinde bugün milyonlarca evde kendi doğal gazımız kullanılıyor. Artık başkalarının ürettiği araçlara gıptayla bakmıyor, Türkiye'nin otomobili TOGG'u yollarda gördükçe hepimiz gurur duyuyoruz.

Sadece yatırımlarda değil, hak ve özgürlükler alanında da sessiz devrime imza attık. OHAL'i kaldıracağız dedik, kaldırdık. Farklı dil ve lehçelerde yayınları serbestleştirdik. TRT Kurdî'yi kurduk, özel yayınları serbest bıraktık. Gençlerin siyasette önünü açtık. Seçilme yaşını 18'e indirdik.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkemizin en kronik sorunlarından olan yönetimde istikrar meselesini çözüme kavuşturduk. Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri kıracağız dedik. Fatih'in emaneti Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerifi'ni yeniden ibadete biz açtık.

Burada tek tek sayamayacağımız eseri ve yeniliği kazandırdık. Partimizin programlarında ve seçim beyannamelerinde millete ne taahhüt ettiysek yüzde 90 oranında gerçekleştirdik.

Şunu da ifade etmek istiyorum: Gelecek 25 yılı da planladık. Sadece 25 yılı değil, gelecek 50 yılı da planladık. Bugün paylaştığımız 25. Yıl Vizyon Belgesi'yle hayalleri hedeflere dönüştürmeye devam edeceğiz.

25 yıl boyunca dikensiz gül bahçesinde yürümedik. Bizi yolumuzdan çevirmek için her yolu denediler. Darbe senaryoları yazdılar. Muhtıra vermeye kalkıştılar, partimizi kapatmaya kalktılar. Danıştay'da, Gezi'de provokasyon yaptılar. 15 Temmuz'da haince silahlı darbe girişiminde bulundular. İçerideki aparatlarıyla, dışarıdaki ağababalarıyla üzerimize geldiler. Allah'a şükür, hepsini tek tek püskürttük. 25 yıl sonra işte buradayız. Sapasağlam burada, milletin huzurundayız. İlk günkü aşkımız, heyecanımız ve kararlılığımızla buradayız.

Millete verdiğimiz sözleri tutmanın gururuyla buradayız. Milletin emanetine sahip çıkmanın onuruyla buradayız. Türkiye'yi her alanda büyütmenin kıvancıyla buradayız. Size mahcup olmamanın, sizi mahcup etmemenin, umutlarınızı boşa çıkarmamanın bahtiyarlığıyla buradayız. Allah'a hamdolsun, çeyrek asırda büyük işler başardık ama bitmedi.

Hiçbir zaman bitmeyecek. Kimse bizden yorulmamızı beklemesin. 25 yıl boyunca her sabah yeniden başladık, her sabah ilk günkü gibi işimize sarıldık. Bundan sonra da her gün bizim için yeni bir gün olacak. Partimizi kurduktan sonraki ilk sabah nasılsa bugün de yarın da her sabah 15 Ağustos sabahı gibi olacak.

Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi bu hareket, bu kadro kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve bu gençlerin çocukları, torunlarıyla inşallah önce 2053'e, sonra da 2071'e taşıyacak.

Türkiye'nin son 25 yılına olduğu gibi, Türkiye'nin geleceğine de bu hareket damga vuracak. Daha yapacak çok işimiz var. Türkiye'nin ellerinden tuttuk, ayağa kaldırdık, küllerinden yeniden inşa ettik. Doğrulduk, büyük işler başardık. Ama durmayacak, dinlenmeyecek, ara vermeyeceğiz. İstikbali imar edeceğiz.

Her gün yeniden doğacağız. Her sabah yeniden başlayacağız. “Bugün, unutmayın, yeni bir gündür.” diyeceğiz. “Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.” diyeceğiz. Her dem taze kalacağız.

Bu ülkenin 1970'lerden itibaren sinsi sinsi büyüyen bir FETÖ sorunu vardı. 1970'lerden itibaren hiçbir hükümet bunların önünü kesemedi. 1980'de, 1997'de iki kez darbe yapıldı bu ülkede. FETÖ'ye dokunmadılar, tam tersine önünü açtılar.

Biz ülkeyi yönetme görevini devraldığımızda virüs vücuda yayılmıştı, bünyeyi felç etmişti. Sabırla, akılla, dikkatle yürüdük. O meşum gecede, o hain darbe girişiminde Allah onlara fırsat vermedi.