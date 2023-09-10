Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Hindistan bağımsızlık hareketinin öncü lideri Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen zirvenin ikinci gününde G20 ülkelerinin liderleriyle birlikte Rajghat Anıt Mezarı'na ziyarette bulundu.

Anıtın girişinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılanan Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.

Gandhi'nin en sevdiği ilahilerin dinletildiği ziyaretin ardından Erdoğan ve diğer liderler, zirvenin gerçekleştiği Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin "Tek Gelecek" başlıklı üçüncü oturumuna katılacak. Zirvenin üçüncü oturumuna iştirak edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapması bekleniyor.

Gün içerisinde Yeni Delhi Liderler Bildirisi'nin kabulü, kapanış oturumu ve dönem başkanlığı devir-teslim töreni gerçekleştirilecek.

Erdoğan zirve kapsamında düzenlenecek olan uluslararası basın toplantısına da katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında dünya liderleriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya ve Güney Kore liderleriyle görüştü.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Dünya Bankası Başkanı Banga'yı kabul eden Erdoğan Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya liderleriyle de biraraya geldi.