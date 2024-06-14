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Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için İtalya’da! İslam dünyasına Gazze çağrısı

Dünyanın en büyük 7 ekonomisinden oluşan G7 ülkelerinin liderleri, bu yıl dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Puglia bölgesindeki Borgo Egnazia'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi Afrika ve Akdeniz/Yapay Zeka ve Enerji Konulu Yüksek Düzeyli Oturumu’na katılmak üzere gittiği İtalya’da oturum öncesi ülkelerin liderleriyle ayaküstü sohbet etti.

14.06.2024 - 14:56 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için İtalya’da! İslam dünyasına Gazze çağrısı

Dünyanın en büyük 7 ekonomisinden oluşan G7 ülkelerinin liderleri, bu yıl dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Puglia bölgesindeki Borgo Egnazia'da bir araya geldi. Dün başlayan ve 3 gün sürecek zirveye özel davetli olarak katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G7 liderlerine Gazze için çağrıda bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Zirveye ABD, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere liderlerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katılıyor. İtalya'nın daveti üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı zirvede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Ürdün, Kenya, Moritanya, Tunus'un devlet ve hükümet başkanları da yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için İtalya’da İslam dünyasına Gazze çağrısı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MELONİ TARAFINDAN KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum öncesi liderlerin karşılandığı alanda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından karşılandı. Erdoğan, oturum sonrası bir dizi ikili görüşme de gerçekleştirerek, kültürel etkinlikler ile gayriresmi akşam yemeğine iştirak edecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için İtalya’da İslam dünyasına Gazze çağrısı

GAZZE MESAJI

Cuhmurbaşkanı Erdoğan, Yapay Zeka, Enerji, Afrika-Akdeniz konulu oturuma katıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistin topraklarında uyguladığı soykırım politikalarına İslam Dünyası’nın birlik içinde karşı
koymasının önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de acil ve kalıcı ateşkes sağlanmasının ve insani ihtiyaçlar için bölgeye gönderilen yardımların kolaylıkla Filistinlilere ulaştırılmasının birincil gündem başlığı olarak ele alınıp bunlar için çaba sarf etmek gerektiğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için İtalya’da İslam dünyasına Gazze çağrısı

ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da düzenlenen G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile sohbet etti.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için İtalya’da İslam dünyasına Gazze çağrısı

Zirveye özel davetle katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları kapsamında bazı ülke lideriyle birebir görüşmeler yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için İtalya’da İslam dünyasına Gazze çağrısı

ERDOĞAN, G7’DE LİDERLE AYAKÜSTÜ SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-7 Liderler Zirvesi'nde Afrika ve Akdeniz/Yapay Zeka ve Enerji Konulu Yüksek Düzeyli Oturum öncesinde liderle ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için İtalya’da İslam dünyasına Gazze çağrısı

 

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