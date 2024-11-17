GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile saat 08.43'te Brezilya'ya gitti.

17.11.2024 - 10:00 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Brezilya'ya gitti.

GÜNCEL HABERLER

Bağcılar'da 10 milyon yıllık fosil buldu: Meğer depremin habercisiymiş! Prof. Şener Üşümezsoy açıkladı

Bağcılar'da 10 milyon yıllık fosil buldu: Meğer depremin habercisiymiş! Prof. Şener Üşümezsoy açıkladı

Gümüşhane’nin yöresel lezzeti, Dubai çikolatasıyla buluştu! 'Şu an taleplere yetişmeye çalışıyoruz'

Gümüşhane’nin yöresel lezzeti, Dubai çikolatasıyla buluştu! 'Şu an taleplere yetişmeye çalışıyoruz'

Narin Güran'ın ağabeyi Enes cezaevinden ailesiyle görüntülü konuşma yaptı! Ailenin rahat tavırları ve kahkahaları izleyenleri şoke etti

Narin Güran'ın ağabeyi Enes cezaevinden ailesiyle görüntülü konuşma yaptı! Ailenin rahat tavırları ve kahkahaları izleyenleri şoke etti