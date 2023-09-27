Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Büyükelçisi Dumont'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul etti.
27.09.2023 - 16:54 | | Kaan ULU/ANKARA, (DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni atanan Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son 3 yıldır Avrupa ve Türkiye ile ilişkilerden sorumlu danışmanı olarak görev yapan Dumont, Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
Ardından büyükelçi ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)