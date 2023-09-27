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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Büyükelçisi Dumont'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul etti.

27.09.2023 - 16:54 | | Kaan ULU/ANKARA, (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Büyükelçisi Dumont'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni atanan Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Büyükelçisi Dumontu kabul etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son 3 yıldır Avrupa ve Türkiye ile ilişkilerden sorumlu danışmanı olarak görev yapan Dumont, Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Büyükelçisi Dumontu kabul etti

Ardından büyükelçi ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)

 

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