Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Büyükelçisi Dumont'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni atanan Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son 3 yıldır Avrupa ve Türkiye ile ilişkilerden sorumlu danışmanı olarak görev yapan Dumont, Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Ardından büyükelçi ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)