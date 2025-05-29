Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fatih gibi İHA'larla savaş konseptini değiştiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz İstanbullular sizleri hürmetle selamlıyorum. Bu muazzam şehirde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Türkiye'nin dört bir yanındaki kardeşlerimize buradan muhabbetlerimi iletiyorum. Gözlerinin pırıltısında güven ve huzur bulduğum gençleri sevgiyle selamlıyorum. Fethe sahip çıktığınız için her birinizi tebrik ediyorum.

Biliyorsunuz dün Karabağ'daydık. İlham kardeşim ve Şahbaz kardeşimle dayanışmamızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik.

İstanbul'a her gelişimizde kalbimizi bir ferahlık kaplıyor. Genç kardeşlerimizle her buluşmamız bize enerji veriyor. Bu güzel tablo için her birinize teşekkür ediyorum. Bu aziz şehrin tüm sokaklarıyla yeni elbiselerini giydiği bu güzel günde sizlerle bir aradayız. Birazdan yapımı tamamlanan millet bahçelerinin açılışını canlı bağlantılarla gerçekleştireceğiz. 4 yeni millet bahçesini İstanbul'a kazandırıyoruz. İstanbul için şimdiden hayırlı uğurlu olsun.

Çevre Bakanımız Murat Kurum kardeşim ve TOKİ ailemiz başta olmak üzere bu yatırımlarda emeği olan her bir kardeşimi kutluyorum. Rabbim bizleri İstanbul'la birlikte tüm Türkiye'ye aşkla hizmet yolundan ayırmasın diyorum.

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"İSTANBUL'UN FETHİ HER ŞEYDEN ÖNCE BİLGİNİN, AZMİN VE İNANCIN ZAFERİDİR"

İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümünü idrak ediyoruz. 1453'te muzaffer bir komutan inanmış ve hedefe kilitlenmiş bir orduyla birlikte İstanbul'u fethetti. 53 gün süren kuşatma, henüz 21 yaşındaki Fatih'in liderliğinde göz kamaştıran büyük bir zaferle neticelendi. Çağ kapatıp çağ açarak bu zaferi milletimize hediye eden Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunu rahmetle yad ediyorum. Allah onu fetheden askerden, komutandan razı olsun. İstanbul'un Fethi her şeyden önce bilginin azmin ve inancın zaferidir. Tahta ge.er geçmez Fatih hummalı bir çalışmaya girişti, aşılmaz denilen İstanbul surlarını aşmak için yeni toplar döktürdü. Topları önce Edirne'de denedi sonra İstanbul'a taşıdı. Gemileri karadan yürüten Fatih müjdelenmiş bir fethi adım adım inşa etmişti. Şahi adı verilen bu yeni toplar kuşatmanın seyri değişmişti. 29 Mayıs'a gelindiğinde İstanbul artık ebediyen bizimdir.

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Fatih sadece büyük bir komutan ve devlet adamı değil, aynı zamanda modern mühendisliğin öncüsü parlak bir alimdi. Fatih'in döktürdüğü şahi topları dönemin savaş konseptini baştan sona değiştirmiş, tarihe geçmişti. Ecdattan aldığımız bu birikimi, bu yenilik ruhunu bugün hamdolsun aynı şekilde yaşatıyor, gelecek kuşaklara aktarıyoruz.

"ARTIK KAPISI ÇALINAN BİR ÜLKE HALİNE GELDİK"

İHA'larımızla SİHA'larımızla insansız denizaltı araçlarımız ve daha nice teknolojiyle bugünün savaş konseptini değiştirmeye devam ediyoruz. Az önce Karadeniz'e Osman Gazi gemimizi uğurladık. Orada denizin altında araştırmalar yapıp oralardan doğal gaz çıkararak vatandaşlarımızı çok daha rahatlatacağız. Yıllarca başkalarının kapısında bekletildiğimiz savunma sanayii alanında, artık kapısı çalınan ülke haline geldik.

"TEKNOFEST GENÇLİĞİNE GÜVENİYORUM"

Hatırlayın, ne yazıyorlardı duvarlara, bu CHP'liler, 'Zulüm 1453'te başladı' diyen o müflis zihinlerin aksine TEKNOFEST gençliği şanlı ecdadın izinden giderek Türkiye'ye yeni ufuklar açıyor. TEKNOFEST gençliği milletimizi kardan daha aydınlık bir istikbale taşıyor. Ben bu gençliği şu anda karşımda görüyorum. Ecdadın ruhunu şad edecek gençliğin bu gençliğin olduğuna inanıyorum.

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Biz artık sizlerin zamanının misafiriyiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah sizler inşa edeceksiniz. TEKNOFEST gençliğine güveniyorum.

Bugün Beykoz Millet Bahçemizle birlikte 4 yeni millet bahçemizi hizmete açıyoruz. Çok geniş bir yeşil alanı şehrimize kazandırıyoruz. İş ola millete hizmet ola.

"MİLLET BAHÇELERİ AFET ZAMANLARINDA TOPLANMA ALANI OLACAK"

Sadece İstanbul'da 5 milyon 579 bin metrekarelik alanı kapsayan 34 millet bahçemizi kullanıma açtık. 20 millet bahçemizin de yapımı sürüyor.

Millet Bahçelerimizi afet zamanlarında toplanma alanı olacak şekilde tasarladık. 6,2 büyüklüğündeki son İstanbul depreminde bunun ne kadar önemli olduğunu gördük.

Son yolsuzluk soruşturmasında gördük ki, muhalefetin en çok sevdiği yeşil Benjamin Franklin yeşili. Mavide de en çok euro mavisini tercih ediyorlar. Ne diyelim onlarda sahte ve sanal güzellik koşmak yerine gerçek güzelliklerle tanışırlar. Boğaz'ın mavisini Beykoz'un yeşilini bu şehrin hakiki güzelliğini sevmeyi onlar da öğrenirler.