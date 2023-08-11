Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl önce şehit olan Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda andı.
11.08.2023 - 11:38 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti;
Koca yürekli Eren’imizin ve Jandarma Astsubay’ımız Ferhat Gedik’in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti…Vatanımızı korkusuzca savunan Eren evladımızın ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz devam edecek.