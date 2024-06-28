Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erdoğan: Suriye kardeş halkımız, ilişki olmamasına sebep yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Kentsel dönüşüm

Yeni bir seslenişe filan bu noktada gerek yok. Kentsel dönüşüm dediğimiz olayın temelinde ne yatıyor? İşte bu tür birçok kaçak yapıların, birçok zemin etütlerinin doğru dürüst yapılmadığı yerlerde biliyorsunuz kentsel dönüşüme gidelim ki işi sağlama bağlamış olalım. Kentsel dönüşümün altında yatan gerçek bu. Şu anda yıkılan binalarda sıkıntı bakıyorsunuz 3 kat kaçak yapılmış ve bu 3 kat kaçaktan da dolayı da burada böyle bir yıkım söz konusu olmuş. Yani bunun birçoğunda maalesef bunları bundan sonra da yaşayacağımızı çok açık net söylemek isterim.

Ben belediye başkanlığından gelmiş bir Cumhurbaşkanıyım ve bu tür şeyleri iyi bilirim. Bundan sonraki süreçte de eğer biz kentsel dönüşümle zemin etütlerinden başlayıp bütün bu TOKİ'yle verdiğimiz imtihanları nasıl başarılı bir şekilde verdiysek, istiyoruz ki bütün ülkemizin genelinde bu tür yapıların çok çok kontrollü bir şekilde yapılarak adımlarımızı atalım ve işi sağlama bağlayalım.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşme

Biliyorsunuz bizim Cumhur İttifakı'nın önemli bir temsilcisi olarak Devlet Bey ile uzun bir süredir çalışmalarımız var. Uzun bir süredir Devlet Bey ile yaptığımız görüşmeler var. Bu görüşmelerimizi ara vermeden devam ettirdik, devam ettiriyoruz ve bundan sonra da yine aynı şekilde devam ettireceğiz.

Burada herhangi bir suistimale de fırsat vermeyi asla düşünmüyoruz. Böyle bir şey de söz konusu değil. Yine Devlet Bey ile şu anda ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, neler oluyor, ne gibi tedbirler almamız gerekir? Bunların değerlendirmesini yaptık. Bunların görüşmesini yaptık. Her görüşmemizde de nereden bakarsanız yani bir saat civarında bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Bu değerlendirmelerle birlikte gerek Milliyetçi Hareket Partisi gerekse Adalet ve Kalkınma Partisi olarak adımlarımızı atıyoruz.

Suriye ile ilişkiler

Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Yani biz Suriye ile bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Nasıl ki biz Suriye'yle ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak geçmişte ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz asla yok.,

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